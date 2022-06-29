Неймару некомфортно в «ПСЖ», он хочет покинуть клуб. Парижане не будут его удерживать

Неймар хочет покинуть .

Нападающему некомфортно в парижском клубе, и поэтому он хочет уйти, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. «ПСЖ» не будет удерживать игрока.

Ранее сообщалось, что клуб связался с отцом футболиста и сообщил ему о том, что бразильцу будут искать возможности для перехода в другую команду.

Несмотря на взаимное желание прекратить сотрудничество, стороны не уверены, что у них получится осуществить трансфер в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Лиги 1 провел 22 матча, в которых забил 13 голов, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек. Его статистика – здесь.