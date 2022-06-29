Неймару некомфортно в «ПСЖ», он хочет покинуть клуб. Парижане не будут его удерживать

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Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Нападающему некомфортно в парижском клубе, и поэтому он хочет уйти, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. «ПСЖ» не будет удерживать игрока. 

Ранее сообщалось, что клуб связался с отцом футболиста и сообщил ему о том, что бразильцу будут искать возможности для перехода в другую команду.

Несмотря на взаимное желание прекратить сотрудничество, стороны не уверены, что у них получится осуществить трансфер в ближайшее время. 

В прошедшем сезоне Лиги 1 Неймар провел 22 матча, в которых забил 13 голов, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек. Его статистика – здесь

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