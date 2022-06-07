Австралия сыграет с Перу за выход на ЧМ-2022

Сборные Австралии и Перу сыграют в финале плей-офф за выход на ЧМ-2022.
Австралийская команда победила сборную ОАЭ (2:1) в рамках стыкового матча азиатской квалификации.
Теперь Австралия встретится со сборной Перу, которая стала пятой командой отбора КОНМЕБОЛ. Этот матч за выход на чемпионат мира состоится 13 июня в Катаре.
14 июня пройдет еще одна стыковая игра за право сыграть на ЧМ-2022 – встретятся сборные Коста-Рики и Новой Зеландии.
Команда Коста-Рики заняла четвертое место в третьем раунде отбора КОНКАКАФ, Новая Зеландия является победителя отбора ОФК.