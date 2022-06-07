Австралия сыграет с Перу за выход на ЧМ-2022

Сборные Австралии и Перу сыграют в финале плей-офф за выход на .

Австралийская команда победила сборную (2:1) в рамках стыкового матча азиатской квалификации.

Теперь Австралия встретится со сборной , которая стала пятой командой отбора КОНМЕБОЛ. Этот матч за выход на чемпионат мира состоится 13 июня в Катаре.

14 июня пройдет еще одна стыковая игра за право сыграть на ЧМ-2022 – встретятся сборные Коста-Рики и Новой Зеландии.

Команда Коста-Рики заняла четвертое место в третьем раунде отбора КОНКАКАФ, является победителя отбора ОФК.