Шкртел завершил карьеру. Бывшему защитнику «Зенита» и «Ливерпуля» 38 в этом году

Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста.
Последним клубом 37-летнего защитника был «Спартак» из Трнавы, в котором он провел этот сезон.
Также словак выступал за «Тренчин», «Зенит», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Аталанту» и «Истанбул».
С «Зенитом» Шкртел в 2007 году выиграл чемпионат России, с «Ливерпулем» – Кубок английской лиги в 2012-м. В 2020 году он помог «Истанбулу» впервые в истории выиграть чемпионат Турции.
За сборную Словакии Шкртел провел 104 матча и забил шесть голов. Участвовал на ЧМ-2010 и Евро-2016.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам