«Лидс» побил антирекорд АПЛ по желтым карточкам – 96 за сезон

«Лидс» получил больше желтых карточек в нынешнем сезоне АПЛ, чем любой другой клуб.
В игре 36-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:2) у команды Джесси Марша, сменившего Марсело Бьелсу в феврале, два предупреждения – их получили полузащитники Матеуш Клих и Рафинья Диас.
Теперь у «Лидса» 96 желтых карточек – худший показатель в истории турнира. Прежний антирекорд принадлежал «Сандерленду» – 94 в сезоне-2014/15.
В оставшихся турах «Лидс» сыграет с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом».
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