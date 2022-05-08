«Эвертон» вышел из зоны вылета, «Лидс» в нее опустился

«Эвертон» поднялся из зоны вылета в таблице АПЛ по итогам 36-го тура.
«Ириски» одержали гостевую победу над «Лестером» (2:1) и занимают 16-е место, набрав в 34 матчах 35 очков.
На 17-м месте идет «Бернли» (34 очка, 35 игр), а в зону вылета, на 18-ю позицию, опустился «Лидс» (34 очка, 35 игр), проигравший сегодня «Арсеналу» (1:2). При равенстве очков с «Бернли» у «Лидса» хуже разница мячей.
Команда Фрэнка Лэмпарда, таким образом, опережает обоих конкурентов на одно очко и при этом имеет матч в запасе.