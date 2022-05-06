Атлетико Мадрид — Реал Мадрид прогноз на матч 8 мая Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Программу 35-го тура чемпионата Испании по футболу закроет столичное дерби «Атлетико» — «Реал». Команды сыграют 8 мая. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо.

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«Реал» проведет матч в статусе чемпиона Испании и после тяжелой игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Ожидаемо «сливочные» получили статус андердога в матче. Букмекерская контора «1хСтавка» предлагает следующие котировки на основной исход и результативность матча 35-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Реал»:

2,17 на победу «Атлетико»;

3,62 на ничью;

3,44 на победу «Реала»;

1,96 на ТМ2,5;

1,94 на ТБ2,5.

В матче первого круга «Реал» праздновал победу 2:0. Голы на счету Бензема в первом тайме и Марко Асенсио во втором.

«Атлетико» Мадрид

За 4 тура до конца чемпионата «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету подопечных Диего Симеоне 61 очко. Три балла отставание от «Севильи» и три балла отрыв от идущего пятым «Бетиса». Всего в чемпионате у «матрасников» 18 побед, 7 ничьих и 9 поражений. Разница голов 59:41. «Атлетико» пропускает больше всех в топ-8 ла Лиги. По результативности команда на третьем месте в турнире.

В 10-ти крайних официальных играх у «Атлетико» 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Все три поражения гостевые. Разница голов на этой дистанции 10:7. На ТБ2,5 команда сыграла всего три матча и все три дома. Ставка на обмен голами прошла в 3 играх. На домашней арене у «Атлетико» лучше результаты. Команда выиграла 6 из 10 матчей, при 3 ничьих и 1 поражении. В среднем за матч «Атлетико» забивает 1,8 гола. В половине игр было забито 3 и более гола. Обе команды отличились в 6 из 10 домашних игр «Атлетико».

В лазарете команды три футболиста. Из-за травм не сыграет Тома Лемар, Жоау Феликс и Хосе Мария Хименес. Дисквалифицированных в команде нет.

«Реал» Мадрид

«Реал» досрочно стал чемпионом Ла Лиги. За 4 тура до конца чемпионата «сливочные» на 15 очков опережают «Барселону», которая набрала 66 баллов. У «Реала» 81 очко. Королевский клуб лидер чемпионата по игре дома и на выезде. Также команда удерживает статус самой результативной в сезоне. Разница голов 73:29. По надежности обороны «Реал» уступает только «Севилье», которая пропустила 28 раз. В чемпионате 25 побед, 6 ничьих и 3 поражения. 2 из 3 поражений на чужом поле.

На дистанции в 10 официальных матчей у «Реала» 7 побед и 3 поражения. 2 из 3 поражений на домашней арене и в Лиге чемпионов. 9 из 10 матчей завершились с тремя и более забитыми мячами. Общая разница мячей 25:17. В 7 из 10 встреч отличились обе команды. На чужом поле у «Реала» скромнее результативность. В среднем за матч команда забивает 1,8 гола. В 10 играх 6 побед, 1 ничья и 3 поражения. В 5 последних матчей отличались обе команды и проходила ставка на ТБ2,5. Всего в 10 матчах 6 на ТБ2,5.

В лазарете команды два футболиста. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Эден Азар и Гарет Бэйл. Дисквалифицированных нет.

Прогноз на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Реал»

Команды провели более 220 матчей за всю историю. На чемпионат Испании пришлись 169 игр. У «Реала» двукратное преимущество по победам: 90 против 39, еще 49 встреч завершились вничью. «Атлетико» не может обыграть «Реал» уже в 10 играх в чемпионате: 4 победы «Реала» и 6 ничьих. Разница голов 11:4.

При выборе исхода матча нельзя не вспомнить про сложный матч «Реала» в Лиге чемпионов. Команда Карло Анчелотти спасла игру в самой концовке и уже в дополнительное время обеспечила выход в финал турнира. «Реал» потратил много сил, как физических, так и эмоциональных. Анчелотти сыграет не оптимальным составом, так как чемпионат уже выигран и надо сохранить силы к главному матчу сезона, который пройдет 28 мая в Париже. С учетом этого, «Атлетико» имеет все шансы прервать неудачную серию. Ставка на матч: победа «Атлетико» Мадрид с коэффициентом 2,17 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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