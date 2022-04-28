Тоттенхэм – Лестер 01.05.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Какое совпадение, что на 1 мая, на Праздник Весны и Труда выпадает еще и футбол. В 16:00 по московскому времени в Лондоне начнется матч между «Тоттенхэмом» и «Лестером» в рамках 35-го тура АПЛ. Игру будет судить Джонатан Мосс из Йоркшира. Матч будет определяющим больше для «Тоттенхэма», чем для «Лестера».

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Тоттенхэм

Сезон у «шпор» явно не сложился. Ни Нуну Эшпириту Санту, ни знаменитый Антонио Конте, увы, не смогли помочь команде сотворить сенсацию в АПЛ в пределах этого сезона – шансы на чемпионство были упущены в первой половине сезона. Более того, и из Лиги конференций «Тоттенхэм» вылетел вообще не по спортивному принципу (из-за пандемии COVID-19 и карантина игроков), хотя наломал дров до этого немало, оставшись с «баранкой» еще дважды перед тем самым карантином.

Но пускать всё на самотёк нельзя, надо довести сезон до конца, тем более команда всё-таки какую-то игру обрела во второй половине сезона и начала как раз именно играть. Пока что команда Конте идёт на 5-м месте с 58 очками, имея ещё шансы выкинуть «Арсенал» с 4-го места и забраться туда снова, чтобы попытать лигочемпионского счастья. Вот только потери очков только усугубят ситуацию: в прошлом туре сенсация этого сезона по имени «Брентфорд» имел наглость взять и не позволить открыть счёт «шпорам» вообще (итогом стали унылые нули на табло).

Лестер

На момент публикации этого текста «Лестер» сидит на 10-м месте с 42 очками. В сезоне у него тоже пошло дело ни шатко ни валко. Но, что немаловажно, в плане еврокубков он вместе с «Манчестером Сити» еще в игре! 28 апреля «лисы» вступят в схватку против итальянской «Ромы» в полуфинале Лиги конференций: в этот турнир они попали, свалившись с 3-го места в группе Лиги Европы, но прошли вполне далеко. А значит, мотивации на сезон у них еще хватит, но в другом направлении, в отличие от «Тоттенхэма».

В активе… вернее, в пассиве «лис» в рамках АПЛ две ничьи за минувшие два тура: против хромающего на обе ноги «Эвертона» (1:1), который вот-вот впервые за долгие годы стремительно может улететь в Чемпионшип, и против более крепкой «Астон Виллы» (0:0). Так себе результат. Хотя отобрать очки у пелотона еврокубковых лидеров стало бы отличным бонусом команде Брендана Роджерса: пускай они себе грызутся за места, ведь «Лестеру» уже не светит даже Лига конференций (впрочем, и вылететь ему тоже не грозит). А команде это позволит раскрепостится и сыграть в свой футбол.

Прогноз

Коэффициенты на матч предоставила букмекерская контора Winline. Хозяевами, как известно уже, будут «шпоры»: на их победу предлагается кэф 1.46, на ничью – 4.7, на победу «Лестера» – 6.2. Если кому интересен исход к перерыву, то на лидерство «Тоттенхэма» дается кэф 1.94, на ничью – 2.55, на лидерство «Лестера» – 5.8. Двойной исход предусматривает кэфы 1.11 на то, что очки наберет «Тоттенхэм», 2.67 на набор очков «Лестером» и 1.18 на то, что ничьи не будет.

Поговорим о тотале. Предлагаются такие варианты, как тотал больше 2.5 с кэфом 1.54 и меньше 2.5 с кэфом 2.32; тотал больше 3.5 с кэфом 2.34 и меньше 3.5 с кэфом 1.53. Если скомбинировать это с исходами, то можно получить следующую картину: на победу «Тоттенхэма» с тоталом больше 1.5 можно зарядить с кэфом 1.62, с тоталом больше 2.5 – с кэфом 1.96, с тоталом больше 3.5 – с кэфом 3.05. Для «Лестера» даже победа с тоталом больше 1.5 является невообразимой при кэфе 7.6. К слову, на ничью 0:0 (т.е. ничья с тоталом меньше 1.5) даётся кэф 18.0.

И кратко о форах. Для «Тоттенхэма» доступны минусовые форы (-2.5) с кэфом 3.6 и (-1.5) с кэфом 2.17, а также фора (0) с кэфом 1.17. Для «Лестера» есть только плюсовые (+2.5) с кэфом 1.23 и (+1.5) с кэфом 1.64, а фора (0) предлагается с кэфом 4.25. Кэф на то, что забьют обе команды – 1.73 (на обратное событие кэф составляет 2.03).

Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.17

Может быть, «Лестеру» больше ничего и не будет нужно в этом сезоне, поскольку еврокубки выйдут на передний план (у них же потом еще ответный матч против «Ромы»). А вот «Тоттенхэму» есть что терять и есть за что бороться. Так что, при всём уважении к Брендану Роджерсу, который не пал духом, команда Антонио Конте возьмёт верх.

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Где смотреть Тоттенхэм – Лестер