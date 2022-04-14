Замспортдиректора РФС Гратакос: «Вижу в российских игроках большой потенциал»

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Жорди Гратакос высказался о своем назначении на пост заместителя спортивного директора РФС.

«Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели — готовности выступать за национальную сборную.

За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва — например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне.

Все больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения», – сказал Гратакос.

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