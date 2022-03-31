Агент о том, сколько Тодорович потерял после переподписания с «Ахматом»: «Примерно 30%»

Агент Дарко Тодоровича рассказал о ситуации с контрактом боснийского защитника .

– «Ахмат» предложил футболистам новые контракты, потому что курс евро поднялся до 140 рублей. Не могу сказать точных цифр, но в среднем по новому соглашению игроки теряли 30-40 процентов от зарплаты. Вчера разговаривал с Дарко, он остается до конца сезона [в аренде].

– И он согласен на понижение?

– Он и остальные футболисты договорились и подписали контракты. Такая сейчас ситуация в России. Но это хорошо для команды.

Дарко сначала не хотел подписывать контракт, но я ему сказал: «Когда клуб предлагает такое, ты должен это сделать, потому что это не только для тебя, но и для всех». Он согласился.

Для него это правильный шаг. Если бы он уехал из «Ахмата», это было бы плохо для его будущего. Как бы на него смотрели в следующем клубе? А если он будет интересен другому российскому клубу? Так что у него все в порядке, он остается играть, а к концу апреля или началу мая ждем ответа от «Ахмата» – нужен он или нет.

Если нет, то Дарко вернется в «Ред Булл». Но его первый выбор – «Ахмат», с другими клубами мы переговоров не ведем. Дарко нравится в Грозном, ему комфортно в команде. Да, в последнем матче он допустил ошибку, но таков футбол, нельзя быть лучшим в каждой игре.

– Сколько в процентах потерял Дарко после переподписания?

– Точно не скажу, примерно 30 процентов. У него контракт в рублях, платят по текущему курсу евро. В «Ахмате» сказали: курс евро был 90 рублей, сейчас — 140, и именно эту разницу Тодор получать не будет. Всех деталей я не знаю, но в его случае это на три месяца, затем аренда заканчивается. Мы пошли на этот шаг, чтобы клуб был доволен и чтобы Дарко тоже был доволен.

– Все легионеры согласились на понижение?

– Он рассказал мне, что когда легионерам — Богосавацу, Низичу, ему — предложили новые контракты, сначала они подумали вместе, поговорили, пообщались с агентами, – сказал Горан Попов.