РПЛ представила календарь с 23-го по 30-й туры. «Спартак» сыграет с «Зенитом» 15 мая

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РПЛ представила календарь матчей на оставшуюся часть сезона. 

23-й тур

1 апреля (пятница)

«Рубин» – «Химки» – 19:00 (здесь и далее – по московскому времени – прим. Sports.ru). 

2 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Уфа» – 14:00 

«Арсенал» – «Ахмат» – 14:00 

«Ростов» – «Нижний Новгород» – 16:30 

«Локомотив» – «Спартак» – 19:30 

3 апреля (воскресенье)

«Краснодар» – «Динамо» – 14:00

ЦСКА – «Урал» – 16:30

«Сочи» – «Зенит» – 19:00 

 

24-й тур

9 апреля (суббота)

«Нижний Новгород» – «Динамо» – 14:00

«Химки» – ЦСКА – 14:00

«Рубин» – «Краснодар» – 16:30

«Ахмат» – «Зенит» – 19:30

10 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Крылья Советов» – 12:00

«Уфа» – «Сочи» – 14:00 

«Спартак» – «Арсенал» – 16:30

«Ростов» – «Локомотив» – 19:30

 

25-й тур

15 апреля (пятница)

«Динамо» – «Ахмат» – 19:30 

16 апреля (суббота)

«Уфа» – ЦСКА – 14:00

«Зенит» – «Урал» – 16:30

«Спартак» – «Рубин» – 19:00

17 апреля (воскресенье)

«Арсенал» – «Ростов» – 14:00

«Крылья Советов» – «Краснодар» – 16:30

«Нижний Новгород» – «Химки» – 19:00

«Сочи» – «Локомотив» – 19:00

 

1/4 финала Бетсити-Кубка России

19-21 апреля

ЦСКА – «Спартак»

«Алания» – «Зенит»

«Енисей» – «Рубин»

«Балтика» – «Динамо»

 

26-й тур

23 апреля (суббота)

«Урал» – «Уфа» – 14:00

«Локомотив» – «Нижний Новгород» – 16:30

«Сочи» – «Ахмат» – 19:00

24 апреля (воскресенье)

«Рубин» – «Арсенал» – 14:00

«Химки» – «Крылья Советов» – 14:00

«Ростов» – «Спартак» – 16:30

ЦСКА – «Динамо» – 19:30

25 апреля (понедельник)

«Краснодар» – «Зенит» – 19:00

 

27-й тур

30 апреля (суббота)

«Динамо» – «Урал» – 14:00

«Рубин» – «Сочи» – 14:00

«Краснодар» – «Ростов» – 16:30

«Зенит» – «Локомотив» – 19:30

1 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов» – 14:00

«Химки» – «Уфа» – 16:30

«Ахмат» – ЦСКА – 19:00

2 мая (понедельник)

«Арсенал» – «Нижний Новгород» – 19:00 

 

28-й тур

6 мая (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Динамо» – 18:00

7 мая (суббота)

«Урал» – «Спартак» – 14:00 

«Нижний Новгород» – «Ахмат» – 16:30 

«Зенит» – «Химки» – 16:30

ЦСКА – «Сочи» – 19:00

8 мая (воскресенье)

«Уфа» – «Ростов» – 14:00 

«Арсенал» – «Краснодар» – 16:30

«Локомотив» – «Рубин» – 19:00

 

1/2 финала Бетсити-Кубка России

11-12 мая

 

29-й тур

13 мая (пятница)

«Сочи» – «Нижний Новгород» – 19:00

14 мая (суббота)

«Уфа» – «Арсенал» – 14:00

«Ростов» – «Химки» – 16:30

«Локомотив» – «Динамо» – 16:30 

«Ахмат» – «Крылья Советов» – 19:00

15 мая (воскресенье)

«Урал» – «Рубин» – 14:00 

«Спартак» – «Зенит» – 16:30 

«Краснодар» – ЦСКА – 19:00

 

30-й тур

21 мая (суббота)

«Краснодар» – «Ахмат» – 17:00

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 17:00

ЦСКА – «Ростов» – 17:00

«Динамо» – «Сочи» – 17:00 

«Рубин» – «Уфа» – 17:00

«Арсенал» – «Урал» – 17:00

«Нижний Новгород» – «Зенит» – 17:00

«Химки» – «Спартак» – 17:00

 

Финал Бетсити-Кубка России

29 мая (воскресенье)

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