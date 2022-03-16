РПЛ представила календарь с 23-го по 30-й туры. «Спартак» сыграет с «Зенитом» 15 мая

РПЛ представила календарь матчей на оставшуюся часть сезона.
23-й тур
1 апреля (пятница)
«Рубин» – «Химки» – 19:00 (здесь и далее – по московскому времени – прим. Sports.ru).
2 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Уфа» – 14:00
«Арсенал» – «Ахмат» – 14:00
«Ростов» – «Нижний Новгород» – 16:30
«Локомотив» – «Спартак» – 19:30
3 апреля (воскресенье)
«Краснодар» – «Динамо» – 14:00
ЦСКА – «Урал» – 16:30
«Сочи» – «Зенит» – 19:00
24-й тур
9 апреля (суббота)
«Нижний Новгород» – «Динамо» – 14:00
«Химки» – ЦСКА – 14:00
«Рубин» – «Краснодар» – 16:30
«Ахмат» – «Зенит» – 19:30
10 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Крылья Советов» – 12:00
«Уфа» – «Сочи» – 14:00
«Спартак» – «Арсенал» – 16:30
«Ростов» – «Локомотив» – 19:30
25-й тур
15 апреля (пятница)
«Динамо» – «Ахмат» – 19:30
16 апреля (суббота)
«Уфа» – ЦСКА – 14:00
«Зенит» – «Урал» – 16:30
«Спартак» – «Рубин» – 19:00
17 апреля (воскресенье)
«Арсенал» – «Ростов» – 14:00
«Крылья Советов» – «Краснодар» – 16:30
«Нижний Новгород» – «Химки» – 19:00
«Сочи» – «Локомотив» – 19:00
1/4 финала Бетсити-Кубка России
19-21 апреля
ЦСКА – «Спартак»
«Алания» – «Зенит»
«Енисей» – «Рубин»
«Балтика» – «Динамо»
26-й тур
23 апреля (суббота)
«Урал» – «Уфа» – 14:00
«Локомотив» – «Нижний Новгород» – 16:30
«Сочи» – «Ахмат» – 19:00
24 апреля (воскресенье)
«Рубин» – «Арсенал» – 14:00
«Химки» – «Крылья Советов» – 14:00
«Ростов» – «Спартак» – 16:30
ЦСКА – «Динамо» – 19:30
25 апреля (понедельник)
«Краснодар» – «Зенит» – 19:00
27-й тур
30 апреля (суббота)
«Динамо» – «Урал» – 14:00
«Рубин» – «Сочи» – 14:00
«Краснодар» – «Ростов» – 16:30
«Зенит» – «Локомотив» – 19:30
1 мая (воскресенье)
«Спартак» – «Крылья Советов» – 14:00
«Химки» – «Уфа» – 16:30
«Ахмат» – ЦСКА – 19:00
2 мая (понедельник)
«Арсенал» – «Нижний Новгород» – 19:00
28-й тур
6 мая (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Динамо» – 18:00
7 мая (суббота)
«Урал» – «Спартак» – 14:00
«Нижний Новгород» – «Ахмат» – 16:30
«Зенит» – «Химки» – 16:30
ЦСКА – «Сочи» – 19:00
8 мая (воскресенье)
«Уфа» – «Ростов» – 14:00
«Арсенал» – «Краснодар» – 16:30
«Локомотив» – «Рубин» – 19:00
1/2 финала Бетсити-Кубка России
11-12 мая
29-й тур
13 мая (пятница)
«Сочи» – «Нижний Новгород» – 19:00
14 мая (суббота)
«Уфа» – «Арсенал» – 14:00
«Ростов» – «Химки» – 16:30
«Локомотив» – «Динамо» – 16:30
«Ахмат» – «Крылья Советов» – 19:00
15 мая (воскресенье)
«Урал» – «Рубин» – 14:00
«Спартак» – «Зенит» – 16:30
«Краснодар» – ЦСКА – 19:00
30-й тур
21 мая (суббота)
«Краснодар» – «Ахмат» – 17:00
«Крылья Советов» – «Локомотив» – 17:00
ЦСКА – «Ростов» – 17:00
«Динамо» – «Сочи» – 17:00
«Рубин» – «Уфа» – 17:00
«Арсенал» – «Урал» – 17:00
«Нижний Новгород» – «Зенит» – 17:00
«Химки» – «Спартак» – 17:00
Финал Бетсити-Кубка России
29 мая (воскресенье)