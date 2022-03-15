Артуро Видаль: «Европейская глава может быть закончена. Мне очень нравится «Фламенго», мечтаю поиграть там»

заявил, что его карьера в Европе подходит к концу.

«Мне очень нравится , я их очень люблю. Футболку клуба мне подарил президент. Это наполнило мое сердце. Я мечтаю поиграть там, я не могу этого отрицать. Когда появится возможность, я перейду туда. Надеюсь, это произойдет скоро, если тренер или руководство захочет подписать меня, они свяжутся со мной, и я сделаю все возможное, чтобы перейти туда.

Европейская глава может быть закончена. Я не знаю, подходящий ли это момент, но если это произойдет, моя цель предельно ясна: выиграть все с «Фламенго», бороться за победу в Кубке Либертадорес, это моя мечта, потому что это как Лига чемпионов в Европе. Если я уйду, то только для того, чтобы продолжать бороться и быть важным игроком», – сказал полузащитник .