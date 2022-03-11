Официальная фэнтези АПЛ удалила всех пользователей из России

Российские пользователи больше не смогут участвовать в официальной фэнтези АПЛ.
Премьер-лига удалила всех участников из России. В пятницу пользователи в соцсетях стали сообщать, что их аккаунты удалены.
Сообщается, что речь идет примерно о 12 тысячах аккаунтов. При этом сами пользователи не получали уведомлений о причинах удаления их профилей.
Ранее на этой неделе АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России.
АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА