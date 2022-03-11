Дзаппакоста про Миранчука и Малиновского: «Их прекрасную дружбу следует ставить в пример»

высказался об отношениях с Русланом Малиновским.

«Сейчас ситуацию не назвать легкой ни для кого. Не могли представить, что дойдет до такого.

Мы стараемся быть рядом с Миранчуком и Малиновским, они хорошие друзья. Их прекрасную дружбу следует ставить в пример», – сказал защитник «Аталанты» для Sky Sport Italia.

Джан Пьеро Гасперини: «Поддерживаем Миранчука. Он хорошо дружит с Малиновским, и это прекрасно. Люди важнее, чем флаги их стран»

Фото дня. Миранчук и Малиновский держатся за руки на баннере болельщиков «Аталанты»