Джан Пьеро Гасперини: «Поддерживаем Миранчука. Он хорошо дружит с Малиновским, и это прекрасно. Люди важнее, чем флаги их стран»

Тренер «Аталанты» высказался о дружбе и Руслана Малиновского.

«То, что делает Малиновский, трогает. Мы видим, через что проходят они с женой. Мы долгое время наблюдаем за тем, что происходит, эта ситуация затронула весь клуб. Для меня лично это более шокирующие события, чем ковид, хотя ситуация в Бергамо была очень плохой.

У Малиновского на Украине есть родственники и друзья, но мы поддерживаем и Миранчука. Они очень хорошо дружат, и это прекрасно.

Миранчук обескуражен этой ситуацией, и он тоже заслуживает уважения. Люди значат больше, чем флаги стран, которые они представляют», – заявил .

Фото дня. Миранчук и Малиновский держатся за руки на баннере болельщиков «Аталанты»