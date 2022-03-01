Руслан Малиновский: «Играть со «Спартаком» не поехал бы. Миранчук тоже против конфликта, ему неприятно»

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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский ответил на вопрос о том, как бы он повел себя, если бы ему предстоял матч против российской команды.

«Вы понимаете, это [не] индивидуальный вид спорта. В команде немного по-другому. Конечно, если мы будем играть против российской команды, если бы мы играли со «Спартаком», то я бы не поехал. Я считаю, что меня бы поддержали клуб и болельщики.

У нас в команде есть Леша Миранчук, который тоже против этого конфликта.

Я с ним даже не разговаривал на эту тему, потому что вижу, что ему тоже неприятно и он против всего этого», – сказал Малиновский сказал в интервью каналу «1+1».

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