22-й тур РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта. Его переносили из-за стыков сборной России

Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта.
Тур был перенесен на май в связи с подготовкой сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022, которые должны были состояться 24 и 29 марта.
На этой неделе ФИФА отстранила российскую команду от участия в международных соревнованиях.
В связи с тем, что матчи сборной в марте не состоятся, клубы Премьер-лиги проголосовали за возвращение 22-го тура на прежние даты.
Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция