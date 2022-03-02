22-й тур РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта. Его переносили из-за стыков сборной России

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Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта.

Тур был перенесен на май в связи с подготовкой сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022, которые должны были состояться 24 и 29 марта.

На этой неделе ФИФА отстранила российскую команду от участия в международных соревнованиях.

В связи с тем, что матчи сборной в марте не состоятся, клубы Премьер-лиги проголосовали за возвращение 22-го тура на прежние даты.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция

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