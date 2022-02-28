«Лидс» назначил экс-тренера «Лейпцига» Марша. Контракт – до 2025 года

Джесси Марш назначен главным тренером «Лидса».

48-летний американец заключил с английским клубом контракт до июня 2025 года.

Ранее «Лидс» уволил , возглавлявшего команду с 2018 года.

Последним местом работы Марша был . В немецком клубе тренер провел около полугода.

Ближайший матч «Лидса» назначен на 5 марта – против «Лестера» в 28-м туре .

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Первый тренер-американец в топ-5, бешеная результативность, камбэк на Энфилде. Кто такой Джесси Марш?

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