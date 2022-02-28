«Лидс» назначил экс-тренера «Лейпцига» Марша. Контракт – до 2025 года

Теги премьер-лига Англия Лидс Марсело Бьелса РБ Лейпциг Джесси Марш Футбол

Джесси Марш назначен главным тренером «Лидса».

48-летний американец заключил с английским клубом контракт до июня 2025 года.

Ранее «Лидс» уволил Марсело Бьелсу, возглавлявшего команду с 2018 года.

Последним местом работы Марша был «Лейпциг». В немецком клубе тренер провел около полугода.

Ближайший матч «Лидса» назначен на 5 марта – против «Лестера» в 28-м туре АПЛ.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Leeds United (@leedsunited)

Первый тренер-американец в топ-5, бешеная результативность, камбэк на Энфилде. Кто такой Джесси Марш?

«Лидс» уволил Бьелсу. Мы запомним его шпионаж, идеальный фэйр-плей, легендарное ведро и настоящую любовь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные