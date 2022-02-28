Марш возглавит «Лидс». О назначении экс-тренера «Лейпцига» объявят на этой неделе

станет новым тренером «Лидса».

Стороны полностью договорились, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Объявление о назначении бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» ожидается на этой неделе. Сейчас завершается процедура оформления разрешения на работу для 48-летнего американца.

Ранее «Лидс» уволил Марсело Бьелсу.

После 26 игр «Лидс» занимает в таблице 16-е место. Команда проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17.

«Лидс» уволил Бьелсу. Мы запомним его шпионаж, идеальный фэйр-плей, легендарное ведро и настоящую любовь