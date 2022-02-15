Президент «ПСЖ»: «Месси будет в лучшей форме против «Реала». Он чувствует себя все лучше»

Президент «ПСЖ» высказался о форварде перед первым матчем против «Реала» в 1/8 финала .

«Менять клуб после стольких лет в одной команде – это всегда сложно.

Он чувствует себя все лучше и лучше, адаптируется к ритму Лиги 1.

Месси ждал возвращения в Лигу чемпионов. Он будет в лучшей форме против «Реала», – сказал Аль-Хелайфи в эфире Canal+.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и , который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

Месси против «Реала»: 26 голов, два хет-трика и великие кадры