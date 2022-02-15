Президент «ПСЖ»: «Месси будет в лучшей форме против «Реала». Он чувствует себя все лучше»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о форварде Лионеле Месси перед первым матчем против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Менять клуб после стольких лет в одной команде – это всегда сложно.

Он чувствует себя все лучше и лучше, адаптируется к ритму Лиги 1.

Месси ждал возвращения в Лигу чемпионов. Он будет в лучшей форме против «Реала», – сказал Аль-Хелайфи в эфире Canal+.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Реалом», который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

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