Холанд не хочет играть с Мбаппе в «Реале». Эрлинг желает быть лидером побеждающей команды (Cuatro)

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд не уверен в целесообразности перехода в «Реал», утверждает Cuatro.

Норвежец намерен стать лидером побеждающей команды и потому предпочел бы не пересекаться в одном клубе с , сейчас представляющим . Ожидается, что француз летом присоединится к «Реалу».

Более того, президент «Барселоны» в разговорах с отцом нападающего Альфом-Инге Холандом и с агентом футболиста подчеркивал, что противостояние Эрлинга и Килиана может стать эпохальным, а особенно острым оно будет в том случае, если они будут играть в «Барселоне» и соответственно.

Напомним, по информации Cuatro, Холанд перейдет в «Барселону», если клуб соберет нужную сумму – Райола дал Лапорте слово.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб надеется подписать Холанда летом.