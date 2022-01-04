Холанд не хочет играть с Мбаппе в «Реале». Эрлинг желает быть лидером побеждающей команды (Cuatro)

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Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд не уверен в целесообразности перехода в «Реал», утверждает Cuatro.

Норвежец намерен стать лидером побеждающей команды и потому предпочел бы не пересекаться в одном клубе с Килианом Мбаппе, сейчас представляющим «ПСЖ». Ожидается, что француз летом присоединится к «Реалу».

Более того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в разговорах с отцом нападающего Альфом-Инге Холандом и с агентом футболиста Мино Райолой подчеркивал, что противостояние Эрлинга и Килиана может стать эпохальным, а особенно острым оно будет в том случае, если они будут играть в «Барселоне» и «Реале» соответственно.

Напомним, по информации Cuatro, Холанд перейдет в «Барселону», если клуб соберет нужную сумму – Райола дал Лапорте слово.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб надеется подписать Холанда летом.

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