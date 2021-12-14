Кокорин начинает в запасе 20-й матч подряд в Серии А. Он ни разу не выходил в старте в чемпионате Италии

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Сассуоло Футбол

«Фиорентина» дома сыграет с «Сассуоло» в 18-м туре Серии А.

Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе на матч. 

Стоит отметить, что Кокорин начинает в запасе 20-й матч подряд в Серии А после перехода в клуб из Флоренции. Он еще не выходил в стартовом составе на матч чемпионата.

При этом в матче Кубка Италии с «Беневенто» (2:1) 15 декабря Кокорин впервые вышел в старте «Фиорентины» после перехода.

Статистику Кокорина можно изучить здесь.

76 минут Кокорина: впервые ударил (сразу в створ!) и отдал предпредголевую. Но открывания в штрафной – катастрофа
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные