Кокорин начинает в запасе 20-й матч подряд в Серии А. Он ни разу не выходил в старте в чемпионате Италии

дома сыграет с «Сассуоло» в 18-м туре Серии А.

Российский форвард остался в запасе на матч.

Стоит отметить, что Кокорин начинает в запасе 20-й матч подряд в Серии А после перехода в клуб из Флоренции. Он еще не выходил в стартовом составе на матч чемпионата.

При этом в матче Кубка Италии с «Беневенто» (2:1) 15 декабря Кокорин впервые вышел в старте «Фиорентины» после перехода.

Статистику Кокорина можно изучить здесь.

76 минут Кокорина: впервые ударил (сразу в створ!) и отдал предпредголевую. Но открывания в штрафной – катастрофа

