«Милан» – «Наполи». 0:1 – Элмаз забил на 5-й минуте. Онлайн-трансляция

В 18-м туре Серии А «Милан» принимает «Наполи».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 5 Элмаз.
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Милан –
Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Балло-Туре, Крунич (Салемакерс, 63), Кессиэ, Тонали, Ибрагимович, Браим Диас (Жиру, 63), Жуниор Мессиас.
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Наполи –
Оспина, Малькюи, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 54), Зелиньски, Замбо-Ангисса, Элмаз, Петанья, Лосано.
- Предупреждения:
- Ди Лоренцо (33), Малькюи (67).