«Милан» – «Наполи». 0:1 – Элмаз забил на 5-й минуте. Онлайн-трансляция

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В 18-м туре Серии А «Милан» принимает «Наполи».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Милан – Наполи 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – Элмаз.
МиланМеньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Балло-Туре, Крунич (Салемакерс, 63), Кессиэ, Тонали, Ибрагимович, Браим Диас (Жиру, 63), Жуниор Мессиас.
НаполиОспина, Малькюи, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 54), Зелиньски, Замбо-Ангисса, Элмаз, Петанья, Лосано.
Предупреждения:
Ди Лоренцо (33), Малькюи (67).

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