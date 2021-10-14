Титов об Айртоне: «Лучше делать ставку на своих, чем реанимировать неподходящих или много выкладывать за средних легионеров»

Бывший капитан «Спартака» раскритиковал игру защитника красно-белых Айртона в матче с «Динамо» (2:2)

– Мы видели, какой привоз сотворил в эпизоде с первым голом. Хорошо, что его поменяли в середине второго тайма. И по сути, игру сделали воспитанники клуба – Игнатов и Ломовицкий, которые значительно оживили действия красно-белых впереди.

Да, Айртон левша, правая нога у него для ходьбы. Было понятно, что Литвинов, который все делал правильно в той ситуации, ему будет возвращать мяч под правую ногу, так? Но ты тогда подстройся под такой пас, а бразилец в итоге «привез» угловой, с которого бело-голубые и открыли счет.

Поэтому лучше делать ставку на своих, чем реанимировать тех, кто, увы, уже не подходит, или выкладывать серьезные суммы за средних легионеров.

– Вы пожурили Айртона за первый гол. А не считаете, что в том эпизоде ошибся еще и Максименко? Что происходит с голкипером в этом сезоне?

– Можно же пересмотреть эпизод. Айртон, считай, отдал Ордецу мяч без борьбы. Понятно, что надо было ставить игрока перед высоким динамовцем и за ним. А кого поставили за Ордецом? Самого маленького – Айртона…

И что получилось? Он привез этот угловой и не поборолся с соперником. Получается, 50 процентов этого гола – на нем.

– Так ему объективно было тяжело бодаться с Ордецом.

– Ну упрись тогда в него, борись до самого конца. У нас играл маленький Парфенов. Так ты его попробуй тронь! Он тебя всего «закусает»! И верх у тебя выиграет, и в подкате шансов не оставит.

А тут все было как-то очень легко. Ну нельзя так действовать в дерби! – заявил Титов.