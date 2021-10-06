Директор «МЮ» поддержал Сульшера на фоне кампании #OleOut: «В соцсетях иногда создается истерия. Не будем отвлекаться»

Спортивный директор Джон Мерто выразил поддержку главному тренеру .

Мерто высказался о положении норвежца на фоне кампании #OleOut («Оле – на выход»), развернутой в социальных сетях.

«У нас есть долгосрочная стратегия и уверенность в том, в каком направлении мы движемся. Премьер-лига – одна из самых конкурентных лиг в мире, но мы на сто процентов готовы к этому вызову.

Мы не можем отклоняться от нашего плана. Оле и его штаб очень сосредоточены на этом. Мы не будем отвлекаться на то, что пишут в социальных сетях, где иногда создается истерия. Это часть современного футбола, но мы остаемся сосредоточенными.

Мы считаем, что у команды есть талант и характер, чтобы добиться успеха», – сказал Мерто в общении с фанатами.