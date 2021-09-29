Шварц о 0:1 с «Крыльями»: «Обидное поражение «Динамо». До гола играли агрессивно»

Главный тренер подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (0:1) в 10-м туре .

– До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты.

Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.

– Сработали ли замены?

– Первые минуты первого тайма были хорошими. Что касается замен, не будем заострять на этом внимание. Нет, они не смогли усилить игру. Мы теряли позиции, схему, – отметил Шварц.