Кофрие о «Спартаке»: «Это трансфер всей моей жизни, другой мир»

Защитник Максимилиано Кофрие поделился впечатлениями после перехода в «Спартак».

«Если бы я не зацепился за этот шанс, то сегодня жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность не предоставляется два раза. Переход в «Спартак» – это трансфер всей моей жизни, я должен был согласиться.

Не хочу очернять бельгийский футбол, где я не знал, что такое играть в топ-клубе, но «Спартак» – это другой мир. Разница во всем – инфраструктуре, работе клуба, темпе на тренировках – величиной в пропасть.

В «Спартаке» все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. У зарубежных футболистов есть водители, которые привозят их на тренировки.

Я бы соврал, если бы сказал, что финансовый аспект не был для меня важен, но ключевым он не являлся. Я буду играть в большом чемпионате, а в Лиге Европы мы встретимся с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Игра в еврокубках – это моя детская мечта.

Знаю, что меня ждет огромная конкуренция. Это потребует постоянного прогресса, но я каждый день работал над собой, чтобы попасть в большой клуб. И такой момент настал. Время для адаптации мне, вероятно, тоже потребуется. Зимой будет холодно, но я привыкну», – сказал 24-летний бельгиец в интервью La Province.

«Может, это ошибка. Может, не усиление». Даже гендир «Спартака» сомневается, что Кофрие – сильный игрок