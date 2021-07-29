Сергей Карасев: «Зависть для России – это нормально. Пошел на повышение – чей-то, зарабатывает больше – незаслуженно, я лучше, а мне не дают»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Футбольный арбитр Сергей Карасев высказался о зависти.

– Что чувствуете с точки зрения коллег? Они искренне радуются за вас или все-таки завидуют? Чувствуете зависть? «Опять он, опять его выбрали». 

– Я никогда не думал об этом, но я точно могу сказать, что в принципе зависть для России – это нормальная штука, в любой профессии.

Пошел на повышение – значит, чей-то. Зарабатывает больше – незаслуженно. Я лучше, а мне не дают.

На этих разговорах не надо зацикливаться – не обращать внимания и идти своим путем, – сказал Карасев.

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