Рангник, Цорн, Леонченко и Плутник присутствуют на матче ЦСКА – «Локомотив»

Руководители «Локомотива» присутствуют на матче 2-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1, первый тайм).
На трибуне «ВЭБ Арены» сидят руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, технический директор Томас Цорн, заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник, гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко и член совета директоров клуба Валерий Филатов.
Напомним, 23 июля Рангник приступил к работе в «Локомотиве».
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция московского дерби.
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Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»