Рангник, Цорн, Леонченко и Плутник присутствуют на матче ЦСКА – «Локомотив»

Руководители «Локомотива» присутствуют на матче 2-го тура с ЦСКА (1:1, первый тайм).

На трибуне «ВЭБ Арены» сидят руководитель по спорту и развитию «Локомотива» , технический директор , заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник, гендиректор «Локомотива» и член совета директоров клуба .

Напомним, 23 июля Рангник приступил к работе в «Локомотиве».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция московского дерби.

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Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»