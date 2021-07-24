Рангник, Цорн, Леонченко и Плутник присутствуют на матче ЦСКА – «Локомотив»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Владимир Леонченко Валерий Филатов Ральф Рангник Томас Цорн Александр Плутник Футбол

Руководители «Локомотива» присутствуют на матче 2-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1, первый тайм).

На трибуне «ВЭБ Арены» сидят руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, технический директор Томас Цорн, заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник, гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко и член совета директоров клуба Валерий Филатов.

Напомним, 23 июля Рангник приступил к работе в «Локомотиве».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция московского дерби.

Похоже, «Локомотив» ждет распродажа: Крыховяк уже попрощался с командой, Миранчук в шаге от ЦСКА

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья