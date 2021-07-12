Властимил Петржела: «Лимит убивает российский футбол. После его отмены станет намного лучше»

Бывший главный тренер высказался по поводу возможных реформ в российском футболе.

«Я категорически против лимита. Если российский футболист лучше, пусть играет, если нет – не нужно его искусственно ставить.

В Чехии никакого лимита нет. Поэтому чешские игроки спокойно уезжают за границу, если их что-то не устраивает на родине. Лимит убивает российский футбол, после его отмены станет намного лучше.

Но в последнее время его только ужесточают, и российским футболистам фактически обеспечено место в составе – никакой конкуренции, футболисты растут в тепличных условиях. Так быть не должно.

Результаты российских клубов в еврокубках указывают на неэффективность системы, такими темпами российский футбол пробьет дно. Когда ЦСКА и «Зенит» побеждали в Кубке УЕФА, никакого лимита не было. Русские футболисты в честной борьбе выигрывали конкуренцию у иностранцев», – сказал Петржела.