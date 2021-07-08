Денис Черышев: «Если уеду в Россию, потом будет трудно вернуться в элитные лиги, мне кажется»

Полузащитник «Валенсии» не планирует переходить в клуб в ближайшее время.

– В Испании пишут, что тренер «Валенсии» Бордалас заявил, что не рассчитывает на вас.

– Это неправда.

– А новости об интересе «Хетафе» к вам?

– Тоже.

– Вы уверены в том, что начнете новый сезон в «Валенсии»?

– В команде новый тренер, идут сборы, нужно все доказывать на тренировках. У меня контракт еще на год. Меня здесь все устраивает – я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

– За вашу карьеру наверняка вами интересовались российские клубы. Был момент, когда вы оказывались близки к трансферу в РПЛ и прям думали об этом?

– Думать – думал, а близок не был вроде никогда.

– Принципиальная позиция?

– Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или еще кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги. Если я уже тут играю, то почему мне не пользоваться этой возможностью? – сказал россиянин.