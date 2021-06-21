«Соболев прав — не надо накидываться на Зобнина. Роман сам все прекрасно понимает». Олег Иванов о хавбеке

Теги Олег Иванов Сборная России по футболу Sports.ru Евро-2020 Роман Зобнин Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал результативную ошибку хавбека сборной России Романа Зобнина в матче 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4).

«Возможно, он потратил столько сил на отбор, что задохнулся, потерял концентрацию и действовал уже на интуитивном уровне. Краем глаза увидел свободного Сафонова — и перестраховался, покатил в его сторону мяч. Не заметив, что рядом стоит Поульсен.

Соболев прав — не надо сейчас накидываться на Зобнина. Втаптывать в грязь, уничтожать. Роман и сам все прекрасно понимает. Наверняка в эту ночь не сомкнул глаз.

Ну а то, что в раздевалке он извинился перед ребятами... Я не удивлен. Такое случается часто, когда футболист крепко подводит команду», – написал Иванов в колонке.

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