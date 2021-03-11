Флорентино Перес: «Роналду не вернется в «Реал», в этом нет смысла. Не говорю, что Рамос уйдет, но мы в очень плохой финансовой ситуации»

Президент «Реала» заявил, что нападающий не вернется в клуб из , а также высказался о ситуации по контракту с капитаном Серхио Рамосом.

«Криштиану не вернется в «Реал», в этом больше нет никакого смысла. Я очень его люблю, он многое нам дал, но в этом уже нет смысла».

О Серхио Рамосе

«Мы в очень плохой финансовой ситуации, клубу ничто не приносит денег. Нужно быть реалистами, мы в очень плохом положении. Я не сказал, что Рамос уйдет. На данный момент мы стараемся закрыть этот год с точки зрения финансов, а потом будем думать о следующем.

В прошлом году мы уже снизили зарплату футболистам», – сказал Перес.