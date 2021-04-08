Семак про 2:2 с «Краснодаром»: «Зенит» перевернул матч, могли и победить. Спасибо ребятам за такую ничью»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 26-го тура с (2:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Матч достаточно интересный, с обилием моментов. Получили неприятный мяч, хотя в начале достаточно хорошо контролировали мяч, было достаточно моментов в первом тайме, но не смогли забить. Во втором тайме ошиблись, усложнили себе задачу, но смогли перевернуть ход матча, могли и победить. За такую ничью ребятам спасибо.

– Почему сделали замены только на 65-й минуте, вас устраивала игра в первом тайме? Тяжело ли было решиться на четверную замену?

– В первом тайме была неплохая игра, за исключением нескольких моментов оборонительного плана. После второго гола нужно было кардинально менять игру, добавлять движения, потому что «Краснодар» спокойно контролировал бы мяч. Нужно было взвинтить темп, что и сделали игроки, вышедшие на замену. Заставили ошибаться, забили, остро играли в атаке.

– Как часто на тренировках Барриос оказывается в центре обороны?

– Нечасто, но другого выхода не было. Нужно было оставить Барриоса и добавить свежего игрока в атаку.

– Барриос перегружен?

– Я не видел большого количества ошибок, по-моему, он сыграл хорошо.

– Что скажете об игре ?

– Ему сложно входить, много пропустил. Он только набирает, мы ждем больше остроты. У него есть неплохие моменты, он старается, работает для команды, это самое важное.

– Как оцените игру после замены Дзюбы?

– В первом тайме были неплохие взаимодействия. Была не одна замена, не только Дзюбы, игра немного изменилась, потому что вышли другие игроки с другими хорошими качествами, – сказал Семак.