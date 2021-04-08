Неймар признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Нападающий Неймар признан лучшим игроком недели в чемпионов.

Бразилец принял участие во втором четвертьфинальном матче с «Баварией» (0:1), по итогам которого парижане вышли в 1/2 финала. Неймар в первом тайме несколько раз пробил в каркас ворот, а в ряде эпизодов мюнхенцев выручил Мануэль Нойер.

На награду претендовали также полузащитник «Реала» Каземиро, хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич.

Первые полуфинальные матчи турнира пройдут 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.

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