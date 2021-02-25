«Атлетико» после критики судейства от «Реала»: «Некоторые привыкли, что им всегда дует попутный ветер»

«Атлетико» опубликовал твит, в котором, вероятно, высказался о критике «Реалом» судейских решений после матча (1:1).

«Они критикуют даже верные решения... Некоторые привыкли, что им всегда дует попутный ветер», – говорится в твиттере «Атлетико».

В конце первого тайма мяч попал в руку защитнику «Атлетико» Фелипе в штрафной площади. Арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти, систему ВАР задействовали для оценки эпизода, но решение судьи не было изменено.

Ранее сомнения в этом решении выражали игроки «сливочных», в частности, Каземиро и Карим Бензема.

Директор «Реала» Бутрагеньо о руке игрока «Атлетико»: «Это пенальти. Нам снова не повезло с судьей Эрнандесом»

«Атлетико» контролировал первый тайм дерби благодаря смелому плану Симеоне. Затем игра раскрылась, и рывки Каземиро спасли «Реал»