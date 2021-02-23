Экс-судья Федотов о зарплатах в РПЛ: «У главного арбитра – 115 тысяч рублей за матч, на ВАР – 55. У лайнсменов – половина»

Бывший футбольный арбитр в «Коммент.Шоу» рассказал, сталкивался ли с проявлениями коррупции, когда работал на матчах РПЛ, а также рассказал о зарплатах судей.

– Сейчас идет истерия по «Зениту» и по всем этим «Газпромам» и так далее. Сколько раз я работал на «Зените» – вообще не могу ничего сказать про эту команду – чтобы кто-то заходил, не заходил. Мы начальников команд вообще не видели – нас привозили, селили, потом забирали, привозили на стадион и увозили обратно – все.

– Вопрос в другом: не уйти от стереотипа, что судьи максимально коррумпированы, что есть 17-я команда РПЛ, что в угоду богатым, что дают деньги.

– Нет, не дают.

– Может, до вас не доходили?

– Может, до меня не доходило. Мне никто ничего не давал.

– Вам ни разу в жизни не предлагали деньги?

– Ни разу. Вообще нет.

– А дают другим?

– А это уже у других спрашивайте. Мы не братья, ни сваты, никто друг другу.

– То есть вы на Библии клянетесь?

– Да, мне никто ничего не давал.

– Сколько сейчас получает за матч главный судья Премьер-лиги?

– 115 [тысяч рублей в поле] плюс 55 за ВАР.

– То есть [можно заработать] 175 тысяч за выходные?

– 170, да. Плюс сейчас сказали, если судья не ошибается, он может судить постоянно. Пока не умрет на футбольном поле.

– А лайнсмен?

– Половину. Я еще с Безбородовым ездил, когда были судьи за воротами по УЕФА, и резервным. За воротами я получал 1 500 евро за игру, а резервным – 1 000. Главный судья – зависит от стадии, которую судит. Начиная с 2 500 евро и заканчивая там чуть больше 5 тысяч, – сказал Федотов.

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