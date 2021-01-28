Павел Маслов: «Хочу играть в АПЛ. Любой клуб – это бомба!»

Защитник рассказал о желании поиграть однажды в английской Премьер-лиге.

– Знаю, что ты смотришь много международного футбола. Следишь за тренерами, за командами, тактикой?

– На самом деле просто могу включить матч и, если понравится, залипну. Вот в этом сезоне начал смотреть за с сумасшедшим . Интересно. Мэтти Кэш перешел из и стал одним из лучших райтбеков лиги. Тот же – далеко не самый габаритный защитник, но быстрый и пластичный.

Сейчас, мне кажется, центральные защитники новой формации – они все уже не такие гренадеры. Тот же Упамекано – хотя он и мощный довольно, но у него и скорость есть, и пластика. Я считаю его одним из самых индивидуально сильных центральных защитников. Меньше здоровяков таких, которые просто играют в одно касание.

– То есть за конкретными командами не следишь?

– Нет. Могу включить – и кайфануть. А порой включишь – : может быть феерия, а может быть тоска. По-разному.

– А когда включаешь – «Уфа»?

– А просто не включаешь «Ротор» – «Уфа», и все хорошо.

– Вообще не смотришь российский чемпионат?

– Смотрю, но редко. Может, съемка другая.

– Уже много лет стараются сделать более привлекательной для зрителя. Чего, по-твоему, не хватает?

– Зрелищности и качества игры.

– У тебя есть цели – неважно, на год, десять лет или всю жизнь – в жизни, в футболе?

– Хочу играть в АПЛ.

– В Англии – без разницы, в каком клубе?

– Без разницы. Любой клуб АПЛ – это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору – это другой мир вообще. С Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры...

– Как ты идешь к своей мечте играть в ?

– Стараюсь усердно работать и развиваться каждый день и каждую тренировку. Мне кажется, если ты из себя что-то представляешь, то вызовешь интерес. Не так, чтобы агент обзванивал по списку 20-30 клубов: «Не нужен ли вам игрок?» – а чтобы клуб проявил интерес ко мне, потому что я чего-то стою.

– А потерять в зарплате, что вполне возможно, ради этого готов?

– Готов, – сказал Маслов.