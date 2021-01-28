Павел Маслов: «Матч с «Зенитом» был ужасным. Деклассирование»

Защитник «Спартака» прокомментировал игру команды в матче с в декабре прошлого года (1:3).

– После поражений от «Сочи» и «Зенита» поборется за чемпионство?

– Думаю, да. Конечно, матч в Питере был ужасным. Мы сыграли просто отвратительно – это было деклассирование. Но я бы не сказал, что результат игры в Сочи не закономерен.

Там не было ощущения, что ничего не получалось, что мы заслужили поражение. Так вышло: один удар – гол. А если бы мы там выиграли, поражение от «Зенита» не смотрелось бы так катастрофически и год закончили бы на совсем другой ноте, – сказал Маслов.