«Лацио» – «Рома» – 3:0. Луис Альберто сделал дубль! Онлайн-трансляция

«Лацио» принимает «Рому» в рамках 18-го тура Серии А.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 14 Иммобиле, 2:0 – 23 Луис Альберто, 3:0 – 67 Луис Альберто.
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Лацио –
Рейна, Раду, Луис Фелипе (Габаррон, 69), Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Иммобиле, Кайседо (Акпа-Акпро, 66).
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Рома –
Лопес, Спинаццола (Бруно Перес, 71), Смоллинг, Манчини (Майораль, 71), Карсдорп, Мхитарян, Верету (Педро, 46), Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 60), Рожер, Джеко.
- Предупреждения:
- Милинкович-Савич (12), Раду (20), Манчини (33), Ачерби (45), Смоллинг (60), Луис Фелипе (62), Лейва (63), Педро (71).