Зинедин Зидан: «В Ла Лиге открытая гонка за титул, не только между «Реалом» и «Атлетико»

Главный тренер высказался по поводу борьбы в чемпионате Ис .

– фаворит в борьбе за Ла Лигу?

– Они идут на первом месте и впереди, это все. Не думаю, что гонка за титул будет только между нами и ними. Будет очень открытая борьба за титул.

– Что скажете о своем будущем?

– Утомительная работа, но мне она нравится, и я получаю от нее удовольствие. Я не знаю, чего ожидать от будущего. Я просто наслаждаюсь моментом.

– Каковы ваши желания на новый год?

– Чтобы не было травм, чтобы мы попытались выиграть титулы, а тот, кто страдает, – лучше провел время, – сказал француз.