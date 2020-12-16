Зинедин Зидан: «В Ла Лиге открытая гонка за титул, не только между «Реалом» и «Атлетико»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу борьбы в чемпионате Испании.

«Атлетико» фаворит в борьбе за Ла Лигу?

– Они идут на первом месте и впереди, это все. Не думаю, что гонка за титул будет только между нами и ними. Будет очень открытая борьба за титул.  

– Что скажете о своем будущем?

– Утомительная работа, но мне она нравится, и я получаю от нее удовольствие. Я не знаю, чего ожидать от будущего. Я просто наслаждаюсь моментом.

– Каковы ваши желания на новый год?

– Чтобы не было травм, чтобы мы попытались выиграть титулы, а тот, кто страдает, – лучше провел время, – сказал француз.

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