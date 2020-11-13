Зобнин об интервью Черчесова: «Нам в лицо он говорит все то же самое. Он хочет сделать нас лучше»

Полузащитник прокомментировал недавнее интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, в котором он резко раскритиковал некоторых футболистов команды.

– Смотрели нашумевшее интервью Черчесова на «Матч ТВ»?

– Концовку. Все остальное читал и наслышан об этом. Огненное интервью получилось, чего уж там.

– И как вам?

– Видно было, что накипело после поражения, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит все то же самое.

– Например?

– Например, что тебя не делают лучшим журналисты или кто-то там еще. Если ты лучший, ты должен доказывать это на поле.

– То интервью действительно больше было адресовано игрокам, чем болельщикам?

– Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их не давал. И я вас уверяю, что футболисты обязательно смотрят их если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно.

– В сборной бывают более жесткие разговоры Черчесова с командой?

– Конечно, бывают. На собраниях, личные разговоры. Жестко? Может быть. Но человек гнет свою линию, характер у него такой, и, например, мне такие разговоры помогали. Я Станислава Саламовича давно знаю, еще по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет.

Но нужно понимать, что Черчесов жестко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, он хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень.

Более того, если он так делает, значит, видит, что тебе есть, куда расти. И когда ты начинаешь понимать, для чего он все это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: «Ок, все нормально, работаем».

– Самая запоминающаяся речь Черчесова?

– Это было на чемпионате мира. Он говорил про то, что дух побеждает саблю. Посыл в том, что команда всегда сильнее индивидуальностей. Что если у нас будет команда, то никакая Испания с топ-играми нас не остановит. Нам это помогало, – сказал Зобнин.

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