Зидан про 1:0 с «Севильей»: «Заслуженная победа. У «Реала» есть характер»

Главный тренер «Реала» подвел итоги матча с «Севильей» (1:0).

«Это очень важные три очка, но важнее та игра, которую мы показали. Последние дни были непростыми. В первом тайме мы сыграли очень хорошо и заслуженно победили очень хорошего соперника.

У нашей команды есть характер. Это правда, что игра каждые три дня иногда дорого нам обходится. Конечно, должен кое-что исправить, и когда мы сделаем это, то еще сильнее продвинемся вперед.

Мы понимаем, что, когда дела идут не слишком хорошо, будет критика. Нужно сохранять позитивный настрой, продолжать пытаться обрести стабильность, и это то, к чему мы стремимся», – сказал Зидан.