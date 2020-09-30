Семин об уходе Хвичи из «Локо»: «Громадная ошибка сегодняшних руководителей. И финансовая, и профессиональная»

Бывший главный тренер в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал об уходе полузащитника в .

– Юрий Палыч, у вас есть объяснение, как «Локомотив» не смог его оставить? Потому что есть версия, что не смогли договориться с агентами. Другая версия – хотели его оставить на год, отдать еще в одну аренду, и Хвича очень разозлился. Вы можете вспомнить то лето?

– Я хочу просто сказать, что это громадная ошибка сегодняшних руководителей. Это ошибка и финансовая, и чисто профессиональная, что такой игрок оказался не в «Локомотиве».

– Вам тогда объяснили, как тренеру, почему его не оставили?

– Мне эти объяснения очень сложно понять, потому что квалификация этих объяснений, она была…

– Низкого уровня.

– Низкого уровня, да, – сказал Семин.