Семин об уходе Хвичи из «Локо»: «Громадная ошибка сегодняшних руководителей. И финансовая, и профессиональная»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Рубин».
– Юрий Палыч, у вас есть объяснение, как «Локомотив» не смог его оставить? Потому что есть версия, что не смогли договориться с агентами. Другая версия – хотели его оставить на год, отдать еще в одну аренду, и Хвича очень разозлился. Вы можете вспомнить то лето?
– Я хочу просто сказать, что это громадная ошибка сегодняшних руководителей. Это ошибка и финансовая, и чисто профессиональная, что такой игрок оказался не в «Локомотиве».
– Вам тогда объяснили, как тренеру, почему его не оставили?
– Мне эти объяснения очень сложно понять, потому что квалификация этих объяснений, она была…
– Низкого уровня.
– Низкого уровня, да, – сказал Семин.