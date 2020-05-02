Экс-защитник «Ливерпуля» Финнан выставил на продажу медаль за победу в финале ЛЧ против «Милана»

Бывший защитник выставил на продажу медаль за победу в финале в сезоне-2004/05.

Как пишет Daily Mail, ирландец принял такое решение из-за финансовых проблем, так как его строительная компания обанкротилась.

Финнан готов продать медаль за победу в стамбульском финале за сумму от 12 до 15 тысяч фунтов. Также он выставил на продажу свою футболку, в которой он играл против «Милана», с автографом и отдаст ее за сумму от 2 до 2,5 тысяч фунтов.

Также экс-футболист продает копию трофея Лиги чемпионов за 5-7 тысяч фунтов.

В финале Лиги чемпионов-2004/05 «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл , при этом уступая после первого тайма со счетом 0:3. Финнан вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве из-за травмы.

Ирландец выступал за «Ливерпуль» с 2003 по 2008 год и провел за клуб 217 матчей.