«Зенит» – лидер РПЛ, Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли, Месси – топ-1 в рейтинге Forbes, победа «Челси», Неймара могут отстранить на 4-7 матчей и другие новости утра

1. «Зенит» благодаря уверенной победе над «Арсеналом» (3:1) вышел на 1-е место в РПЛ, «Сочи» отстает на балл, «Спартак» – 3-й в 2 очках. «Ростов» и «Локомотив» закрыли тур унылыми 0:0, причем «Локо» за весь матч нанес один удар в створ – в первом тайме. Команда Марко Николича не побеждает в 5-й игре подряд.

Дзюба забил 120-й гол в РПЛ и догнал Лоськова в списке лучших бомбардиров лиги. До рекорда Веретенникова – 23 мяча.

2. Лионель Месси – самый высокооплачиваемый игрок мира в 2020 году по версии Forbes. Он получил 126 млн долларов – больше Роналду на 9 млн. Неймар – на третьем месте.

3. Кубок Стэнли. Гол Дениса Гурьянова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом» в пятом матче финала Запада и серии в целом – 3:2 ОТ и 4-1. «Старс» сыграют в финале Кубка Стэнли впервые с 2000 года.

4. Первый тур АПЛ завершился гостевой победой «Челси» над «Брайтоном» (3:1, Вернер и Хавертц дебютировали, но пока не зажгли), а чуть ранее «Вулверхэмптон» победил «Шеффилд». «Челси» – третий клуб, набравший 2 000 очков в АПЛ, после «МЮ» и «Арсенала».

5. КХЛ. ЦСКА победил «Барыс», «Сибирь» отыгралась с 0:3 против рижского «Динамо», московское «Динамо» одолело «Амур». Гарипов, Рафиков и Аалтонен – лучшие игроки недели в КХЛ.

6. «Зенит» предложит за Влашича около 35 млн евро и бонусы. Армейцы могут потребовать 45 млн евро. По другой информации, ЦСКА отказался обсуждать с «Зенитом» переход хорвата. И Медведев, и Бабаев информацию о трансфере Влашича опровергают.

7. Форварду «ПСЖ» Неймару грозит от 4 до 7 матчей дисквалификации за удар соперника. Парижский клуб поддержал своего игрока.

8. Международная автомобильная федерация (ФИА) может оштрафовать Льюиса Хэмилтона за слова «Арестуйте копов, убивших Бреонну» на футболке на подиуме в Тоскане.

9. Трансферные новости. «МЮ» может рассмотреть трансфер Бэйла, Дугласа Косты или Перишича вместо Санчо. «Ман Сити» предложил 89+5 млн евро за защитника «Атлетико» Хосе Хименеса. Появилась информация, что Лаутаро перейдет в «Реал», а «Интер» держал это в секрете, чтобы «Барса» не заблокировала трансфер Видаля. Однако агент игрока заявил, что футболист останется в «Интере». Больше новостей – в ленте соответствующего тега.

10. Выяснилось, почему экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора задержали на Корсике: он показал половой орган замужней женщине.

11. «Ростов» предложил наградить главу РПЛ Сергея Прядкина за вклад в развитие футбола.

12. «Барселона» готова не выпускать Луиса Суареса на поле до конца контракта. Уругваец в случае перехода в другой клуб ждет расчета за оставшийся год.

13. Убытки «Ювентуса» составили 71,4 млн евро в сезоне-2019/20. Год назад было 39,9 млн.

14. Чемпионат мира по хоккею с мячом-2020 в Иркутске отменен из-за коронавируса.

15. Экс-защитник «Реала» и «Боруссии» Кристоф Метцельдер признался в распространении детской порнографии.

Цитаты дня.

Неймар – Альваро Гонсалесу: «Ты не мужчина, раз не признаешь ошибки. Я не уважаю тебя, расист✊🏽»

Лэмпард о словах Клоппа: «Они показались мне забавными. «Ливерпуль» потратил очень много денег на игроков»

Евгений Устюгов о допинг-расследовании: «Россия понесла сильнейший репутационный урон, мы все просто заложники Запада»

Сергей Иванов: «ВЭБ ни копейки живых денег ЦСКА не дал и не даст. ВЭБ не для того создан»

Владимир Драчев о выборах в Госдуму: «Развеян миф о том, что «Единая Россия» традиционно получает результат лучше на низкой явке»

Илья Авербух: «Уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Стоит задуматься, что происходит»

Шамиль Газизов: «У «Спартака» нет претензий к Карасеву. Просим РФС разъяснить решения судьи»

«Не требуйте от Месси того, что делал Марадона. У них разный характер». Экс-защитник сборной Аргентины Олартикоэчеа о форвардах

Сергей Степашин: «У «Динамо» был разговор с Кокориным, но Александра больше интересуют финансы»

Сергей Иванов: «Вся РПЛ – очень слабая. Ее не сравнить с нашими чемпионатами по волейболу или баскетболу»

Неймар об ударе игрока «Марселя»: «Я черный, я сын, внук и правнук черных. Агрессия – часть игры, но расизм надо остановить»