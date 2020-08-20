«Зенит» предложит за Влашича около 35 млн евро и бонусы (РБК)

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в .

Клуб из Санкт-Петербурга предложит москвичам за 22-летнего хорвата около 35 миллионов евро плюс бонусы, сообщает РБК.

«В руководстве «Зенита» видят во Влашиче возможность качественного усиления атаки под Лигу чемпионов.

Спортивный директор клуба давно следит за ним. Главный тренер Сергей Семак также желает видеть игрока в команде.

Сейчас между «Зенитом» и ЦСКА переговоры идут полным ходом. Ожидается, что следующее предложение составит около 35 млн», – сказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Источник в ЦСКА также подтвердил информацию о сумме предложения и подчеркнул, что решение о переходе хавбека еще не принято, сам игрок пока окончательно не согласился на переход.

«Влашича хочет не только «Зенит», и расставаться просто так ЦСКА не будет», – объяснил источник, добавив, что Влашич с большим желанием уехал бы в один из ведущих чемпионатов Европы.

Еще один собеседник в ЦСКА сообщил, что клуб ждет предложения по Влашичу от «Аталанты».

«Они ждут решения истории с ведущим игроком атаки . Если он уйдет, то должна сделать предложение. Влашич – один из кандидатов на его замену», – подчеркнул источник.

Ранее отец Влашича заявил, что в контракте его сына с ЦСКА есть сумма отступных – 35 млн евро. Эта опция не распространяется на российские клубы.

Армейцы отказались продать 22-летнего хорвата петербуржцам за 25 миллионов евро. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить 4,5 млн в год.

Влашич набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах в этом сезоне.

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