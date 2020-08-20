Лэмпард о словах Клоппа: «Они показались мне забавными. «Ливерпуль» потратил очень много денег на игроков»

Главный тренер «Челси» отреагировал на слова тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о трансферах лондонцев.

Немец ранее заявил: «Мы не можем вести себя как «Челси». «Ливерпуль» – другой клуб».

«Я не был раздражен из-за этого, скорее мне это показалось немного забавным, потому что, когда речь идет о владельцах клубов, я не думаю, что имеет значение, в какой сфере бизнеса они работают. Мы говорим об очень богатых владельцах клубов Премьер-лиги.

Что касается истории «Ливерпуля» – я часто ссылался на нее в прошлом году. Это фантастическая история – клуб за 4-5 лет работы там смог приобрести правильных игроков действительно высокого уровня.

На самом деле, за исключением, может быть, невероятной истории «Лестера», большинство клубов, которые сегодня побеждают в , собрали классных футболистов и потратили достаточно много денег. Можно перечислить игроков «Ливерпуля» – ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах – прекрасные ребята, за которых пришлось много заплатить.

давно это делал. То, что сделали мы, вероятно, связано с запретом на трансферы. Мы стараемся исправить ситуацию и улучшить команду. Это нормально, мы все знаем это.

Нет смысла заниматься математикой. Мы знаем, что «Ливерпуль» потратил много денег. Знаем, что у них невероятный тренер. Знаем, что у них есть отличные игроки. «Ливерпуль» действительно поступил разумно, веря в тренера и в эту систему в течение нескольких лет. Это отличная история, но это история, в которой они тратили деньги на футболистов. Этим летом мы потратили деньги на игроков, и теперь нам предстоит большая работа.

Я думаю, что то, о чем Клопп говорил, довольно справедливо, но с точки зрения денег, «Ливерпуль» потратил огромные суммы, и сделал это очень удачно.

Мы не должны слишком заострять внимание на том, что говорят другие команды, тренеры, болельщики, радио, СМИ. Мы должны беспокоиться о том, что мы можем сделать на тренировках, поскольку это единственное, что определит нас, поэтому я не слишком обеспокоен.

Я очень доволен работой, которую мы проделали [на трансферном рынке]. Теперь я хочу, чтобы команда охотно и много трудилась, чтобы добиться нужных результатов», – сказал Лэмпард.

«Челси» бешено тратит на трансферы – 240 млн. Как они впишутся в ФФП?