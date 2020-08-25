Неймар – Альваро Гонсалесу: «Ты не мужчина, раз не признаешь ошибки. Я не уважаю тебя, расист✊🏽»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о том, что защитник не сознался в проявлении расизма в матче 3-го тура Лиги 1 (0:1).

В конце игры бразилец кулаком ударил испанца в голову и был удален.

После игры Неймар заявил, что Гонсалес назвал его «черным». Также утверждалось, что еще одного игрока «ПСЖ» защитник «Марселя» назвал «грязной обезьяной».

Неймар сказал после матча: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу». Гонсалес ответил: «Расизму нет места. Нужно учиться проигрывать».

«Ты не мужчина, раз не признаешь свои ошибки. Поражения – часть спорта, а оскорбления и расизм – нет.

Я не уважаю тебя, тебе не хватает мужества. Поступай так, как говоришь, братан. Будь мужиком, чувак. Расист!✊🏽» – написал Неймар в твиттере в ответ на слова Гонсалеса.

«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным» 🥊