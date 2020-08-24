Дзюба забил 120-й гол в РПЛ и догнал Лоськова в списке лучших бомбардиров лиги. До рекорда Веретенникова – 23 мяча

Форвард «Зенита» отметился забитым мячом в матче 7-го тура против (2:1, второй тайм).

Это 120-й гол нападающего в чемпионате России. Он догнал экс-хавбека «Локомотива» Дмитрия Лоськова в списке лучших бомбардиров РПЛ. Примечательно, что бывший капитан московской команды провел на 112 игр больше (453 матча против 341 у Дзюбы).

Лишь три футболиста опережают Дзюбу в списке – экс-форвард «Ростова» Дмитрий Кириченко (127 мячей за 377 игр), бывший нападающий (139 мячей за 340 игр), экс-полузащитник «Ротора» Олег Веретенников (143 мяча за 274 игры).

Также это 181-й гол Дзюбы в карьере. Только три российских игрока забили больше него за период с 1992 года по нынешнее время: Кержаков (233), Веретенников (207) и экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко (189).

Подробнее со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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