ЦСКА может потребовать 45 млн евро у «Зенита» за Влашича («Чемпионат»)

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остается трансферной целью «Зенита».

Московский клуб может потребовать у петербуржцев за хавбека сборной Хорватии 45 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

Армейцы отказались продать 22-летнего игрока «Зениту» за 25 миллионов евро. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить 4,5 млн в год.

Сегодня стало известно, что ЦСКА озвучил «Зениту» сумму 40 млн евро, а чемпион России предложит около 35 млн и бонусы.

Влашич набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах РПЛ в этом сезоне.

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